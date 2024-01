Crede di chattare con Angelina Jolie e compra un' auto | uomo truffato su Facebook

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)va di scambiarsi foto e messaggi sucon, ma dall’altra parte del telefono c’era il suore. È la storia di undi La Spezia sulla quarantina, che hato un’da cinquantamila euro affidandosi alle parole di un abile criminale, che lo aveva convinto fosse la rinomata attrice statunitense e gli aveva inviato anche il video della vettura pronta ad imbarcarsi per l’Italia. Peccato che l’non esistesse. E nemmeno

Vittima un quarantenne di La Spezia ingannato da una pagina Facebook con foto della star di Hollywood ...La madre di Andreea Rabciuc crede che chi era con lei la sera della scomparsa sappia qualcosa. Il corpo forse era in una legnaia inesplorata poiché pericolante ...Carla Signoris è tra i protagonisti di No Activity-Nulla da segnalare, la nuova serie tv di Prime Video. Dalla noia al valore educativo della comicità, passando per Broncoviz e Maurizio Crozza, ...