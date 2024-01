Covid | variante JN 1 domina negli Usa | Cdc ‘ma non è più grave’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano, 24 gen. (Adnkronos Salute) – LaJN.1 di Sars-CoV-2 è ormainteStati Uniti. I Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) nell’ultimo aggiornamento calcolano che rappresenti fino a circa l’85,7% dei casi dirilevati a livello nazionale. Ma i primi dati provenienti dagli ospedali suggeriscono che non sia più grave delle precedenti. A evidenziare questo aspetto è stato proprio un funzionario dei Cdc in un incontro online. L’esperto ha spiegato che la ‘figlia’ di BA.2.86, laaltamente mutata battezzata Pirola sui social, non sembra essere dissimile da quanto visto in precedenza e non sembra stia portando a una patologia più severa. Emergerebbe dunque questo dai primi dati disponibili, come riportano diversi media statunitensi. L’agenzia ha ...