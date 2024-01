Costringe la fidanzata di 16 anni a fare sesso con 50 uomini

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le accuse sono pesantissime: sfruttamento della prostituzione, revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione. Avrebbe costretto ladi 16a prostituirsi, in modo da usare il denaro per saldare un debito di droga. Un ragazzo di 26è stato arrestato su ordine del giudice...

La minorenne sarebbe stata costretta ad avere rapporti con almeno 40/50 uomini in circa tre mesi. Il ragazzo, di origini italo-marocchine, l'avrebbe ricattata minacciando di diffondere foto intime.