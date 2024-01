Costringe la fidanzata 16enne a prostituirsi con almeno 40 uomini per pagare un debito di droga | arrestato un 27enne

commenta Imprenditori, ristoratori, impiegati, professionisti. Clienti senza scrupoli. Sei, sette incontri al giorno in hotel o auto tra Pescara, ... (247.libero)

Tempo di lettura: 2 minutiSchiaffi e pugni alla fidanzata , pretese economiche come quella di comprargli PlayStation e Iphone , oppure quella di ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di Ieri , venerdì 12 gennaio 2024. Avellino – Un giaciglio di fortuna ricavato in un ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di Ieri , venerdì 12 gennaio 2024. Avellino – Un giaciglio di fortuna ricavato in un ... (anteprima24)

Avrebbe costretto la fidanzata di 16 anni a prostituirsi con almeno 40 uomini, in tre mesi, tra l'ottobre e lo scorso gennaio, per pagare un ... (ilgiorno)

Ha costretto la fidanzata di 16 anni a prostituirsi con almeno 40 uomini, tra l’ottobre e lo scorso gennaio, per pagare un presunto debito di droga e quando la loro relazione si è chiusa ha iniziato a ...Chi è la fidanzata di Mr Rain. Juliana Ghidini e Mr Rain stanno insieme dal 2017: scopriamo qualcosa in più su di lei.Ha parlato anche di Matthew, il suo attuale fidanzato, conosciuto all’interno della scuola di “Amici” nonché suo collega. Incontrarlo è stato bello e l’ha aiutata molto. L’amore trovato in lui è ...