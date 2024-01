Così le altre Bartoli | L’Asta c’è» Argilli | Il Mazzola cerca il riscatto»

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non c’è solo Sinalunghese – Siena Fc come scontro tra senesi per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza Toscana girone B. Il programma odierno infatti prevede anche il derby cittadino tra Asta Taverne e, che tornano ad incontrarsi a distanza di quel 7-1 per la squadra diche provocò il cambio sulla panchina arancioblu. Rispetto a quell’occasione peròè decisamente cambiata e ha sistemato le cose in difesa come dimostra l’ottimo pareggio a reti bianche strappato a Castiglion Fiorentino domenica scorsa. "La squadra sta bene, l’infermeria si è svuotata – ha detto il mister–. Siamo affaticati dal match di domenica perché il campo era pesante ma in sfide come quella di oggi la stanchezza non si deve far sentire, l’adrenalina deve far passare tutto". Lo storico ...