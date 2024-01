Così al Var si falsa il campionato di calcio L' arbitro sotto anonimato | bomba-Iene

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ha fatto scalpore l'intervista esclusiva de Le, il programma d'inchiesta e intrattenimento di Italia1, ad undi Serie A in attività che ha denunciato gravi anomalie nell'attuale sistema di designazione e nella gestione VAR. Queste le motivazioni del fischietto, che resta ovviamente anonimo: “Per amore del gioco dele perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva, ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti di noi”. Il fischietto anonimo fotografa la situazione: “Quest'anno ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al VAR che sono davvero inspiegabili, soprattutto per noi che siamo degli addetti ai lavori. Se hai delle immagini chiare davanti agli occhi e hai la possibilità di rivedere l'episodio con tante telecamere a disposizione, come ...