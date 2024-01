Cosenza | donna investita e uccisa da un camion a Campora San Giovanni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Unaè morta in ospedale dopo essere statada unSan, frazione di Amantea, lungo la Statale 18 sul Tirreno Cosentino. La Procura di Paola ha aperto un’inchiesta e messo sotto sequestro il tir.

