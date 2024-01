Cos’è successo in Senato sulle armi all’Ucraina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alla fine, l’ordine del giorno presentato aldal leghista Massimiliano Romeo sulla proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militariè stato approvato dal governo, ma soltanto dopo una limatura piuttosto importante, ovvero la cancellazione di gran parte delle premesse. Quelle che hanno alimentato il dibattito politico per l’intera giornata. A dividere, infatti, non era la richiesta al governo di impegnarsi “a farsi carico, nelle competenti sedi europee, di una concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una rapida soluzione del conflitto”. Bensì le promesse in cui il capogruppo leghista (che, come notato da Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, aveva “già espresso” valutazioni simili) parlava di “dubbi sulla capacità ...