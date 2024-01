“Cosa vogliamo per rilasciare gli ostaggi” Hamas cambia idea? Svolta in vista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Esponenti disi sarebbero detti disponibili con i mediatori internazionali a discutere di un accordo sul rilascio di alcuni degliisraeliani - civili, donne e bambini - in cambio di una “significativa” pausa nei combattimenti. A riferirlo sono stati funzionari egiziani citati dal Wall Street Journal. Il gruppo in precedenza - sottolinea il Wsj - aveva respinto qualsiasi proposta che non comportasse un cessate il fuoco permanente: l'annuncio fa registrare unmento significativo da parte di, che per settimane ha insistito sul fatto che avrebbe negoziato suglisolo nel quadro di un accordo globale che avrebbe portato ad una cessazione permanente della guerra. Un fonte israeliana di primo livello ha però smentito le notizie di una possibile...

Proprio su questa convivenza, a volte forzata e per niente piacevole a volte, il pilota spagnolo ha voluto lanciare una frecciata al Dottore ... "Era favorito da Yamaha" MotoGP, cosa successe tra ...A Cosenza non è andata bene, non so però cosa sia successo. Nel calcio il girone di ritorno è diverso, ci sono squadre che devono trovare punti per sopravvivere. Dobbiamo capire anche noi che ...Anche in questa occasione, durante il suo discorso, Lina e Yaniseth erano raccolte, in ascolto, tra la solennità del momento vissuto e la sospensione dal tempo effettivo che si è voluto dare lo stesso ...