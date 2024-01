Cosa sappiamo del prossimo film di Jurassic Park

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)World: il dominio è uscito nel 2022 e, pur non avendo incontrato il favore della critica, ha riscosso un grande successo al botteghino (raggiungendo un miliardo di dollari di incassi). Sarà probabilmente per questa ragione che, sin da subito, è stata considerata l’idea di realizzare un nuovo capitolo della saga dedicata ai dinosauri giganti e geneticamente modificati più famosi del cinema. Di un nuovo lungometraggio, però, si era parlato solo in maniera ufficiosa e tutte le voci circolate fino ad ora sembravano solo dei rumors. Oggi, invece, la conferma c’è: l’universo dista tornando! E i fan della prima ora saranno entusiasti di un dettaglio che è già stato svelato. Un gradito ritorno A firmare la sceneggiatura del nuovo capitolo disarà, infatti, una vecchia ...

Gli ho scritto due volte: una per dirgli che è fenomenale e una adesso, dopo questo episodio. Ma non mi risponde mai… Sono passato di moda (ride, ndr). Se lui vuole, io sono a sua disposizione per ...Questi sono i nostri piani attuali. Prenderemo le cose sul serio. Sappiamo che non è facile, dunque metteremo tutto il nostro impegno in questa cosa". "Sappiamo che il Cross e il Supercross sono cose ...Oggi però purtroppo sappiamo che non è così ... Tutti gli studenti e le studentesse devono avere le competenze necessarie per sapere di che cosa si tratta e soprattutto devono esser in grado di ...