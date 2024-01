Corte suprema Usa | Smith potrà essere giustiziato con l’azoto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) caption id="attachment 354643" align="alignleft" width="150" Kenneth Eugene/captionLadegli Stati uniti non impedirà all'Alabama di giustiziare il condannato a morte Kenneth Eugenecon una maschera che emette azoto, in un metodo mai utilizzato prima per la pena capitale.aveva chiesto allad'intervenire, affermando che pompare azoto tossico nel suo corpo attraverso una maschera è una tortura crudele e insolita. L'esecuzione è prevista per domani. L'Alabama aveva già tentato di giustiziarecon un'iniezione letale due anni fa per la sua condanna per omicidio del 1989, senza riuscire a portare a termine l'esecuzione.

