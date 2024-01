Corso per guidare i carrelli elevatori

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Al via ilper ottenere il patentino per la guida del carrello elevatore presso il Centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ di Seregno. Ilteorico si terrà il 19 e 20 febbraio dalle 14.30 alle 18.30, la pratica carrello, invece, è programmata per il 26 febbraio dalle 15 alle 19. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 150 euro. Ilfornisce la formazione obbligatoria per chi utilizza i, strumenti che hanno ridotto notevolmente il lavoro manuale, ma che sono fonte di gravi infortuni se non adoperati correttamente. Le lezioni permettono quindi di affrontare le procedure in sicurezza di preparazione e manutenzione del mezzo, senza prescindere dalle norme di sicurezza per la circolazione, presentando in modo chiaro e completo le indicazioni ...