Corruzione in Sicilia | scattano le manette per un deputato regionale del Pd

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dario Safina, eletto col centrosinistra alle ultime regionali, avrebbe turbato la procedura a evidenza pubblica di "project financing" per la manutenzione dell'illuminazione pubblica

Risveglio movimentato per il Pd di Elly Schlein: con l’accusa di turbativa d’asta, corruzione e rivelazione di notizie d’ufficio, i carabinieri ... (secoloditalia)

Corruzione, turbativa d’asta e rivelazione di notizie di ... Valerio Christian, Energy Manager per la Sicilia di una società operante nel settore dell’illuminazione pubblica. È stato imposto il ...Due le accuse che gli inquirenti muovono nei miei confronti: corruzione e turbativa d’asta ... Mentre a Christian Valerio, Energy manager per la Sicilia di una società che si occupa di pubblica ...Turbativa d’asta, corruzione e rivelazione di notizie d’ufficio ... Nei confronti dell’Energy Manager per la Sicilia di una societa’ operante nel settore dell’illuminazione pubblica, scatta il divieto ...