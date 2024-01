“Corruzione e turbativa d' asta” In arresto il deputato del Pd | terremoto in Sicilia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arresti domiciliari per ildel Partito democratico all'Assemblea regionalena Dario Safina. Safina è indagato dalla Procura di Trapani perd'. L'inchiesta riguarda il periodo in cui ildel Pd ricopriva l'incarico di assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trapani. Safina è alla prima legislatura a Sala d'Ercole. Il provvedimento cautelare è stato notificato a Safina dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani. Il gip ha poi disposto il divieto di dimora per altri due indagati: il direttore generale e il direttore amministrativo della Trapani Servizi Spa, che gestisce il servizio rifiuti nel capoluogo provinciale. Divieto temporaneo di esercitare l'attività per un anno, invece, per l'Energy manager ...