“Corre poco” | attacco a sorpresa del tecnico | sul calciatore

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arriva al’da parte di undi Serie A, intervenuto in critiche verso la propria punta centrale. Hanno sorpreso e nonle odierne parole ad opera di uno degli allenatori delle big di Serie A, intervenuto in critiche alquanto velate verso un proprio attaccante. Trattasi di Gian Piero Gasperini,dell’Atalanta, che ha avuto quest’oggi da ridire in merito alla figura di Gianluca Scamacca. Le dichiarazioni sulla punta, che ha fin qui avuto modo di siglare parecchie reti in stagione. Gasperini ‘attacca’ Scamacca, le ultime dall’Atalanta Gian Piero Gasperini è stato quest’oggi protagonista di una lunga intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo. Una piacevole chiacchierata, questa, fra ile il quotidiano, nella quale lo stesso ex Genoa ha avuto modo di ...