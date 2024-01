Cori razzisti a Maignan | ricorso dell’Udinese | la richiesta del club

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Continua a tenere banco il caso deirivolti a Mikedurante Udinese-Milan. Le indagini sono ancora in corso, trovati altri 4 colpevoli nelle ultime ore. Ilbianconero sta lavorando a contatto con le autorità, ma parallelamente ha presentatocontro la sanzione di una gara da disputare a porte chiuse per i fatti accaduti, inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Serie A.: l’Udinese faCome si legge in una nota sul sito, “dopo un’accurata analisi degli atti ricevuti in giornata, ha deciso di presentare reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC contro la decisione del Giudice Sportivo della Lega Serie A di sanzionare il ...