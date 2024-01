Coppa Italia Serie C | la semifinale di andata sorride alla Lucchese | Padova battuta 1-0

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Allo Stadio Porta Elisa labatte 1-0 ilnel match didelladiC. Al 32? la squadra sblocca il risultato e segna un gol prezioso in ottica finale. Rizzo Pinna col tacco fa correre sulla sinistra Visconti, che penetra in area e crossa al centro, dove Yeboah sfuggemarcatura di Favale e deposita in rete. Sono bassi i ritmi del primo tempo, con ilche prova a reagire tenendo pma senza trovare varchi nella difesa dei padroni di casa. Nella ripresa ilalza baricentro e pressione, ma fatica a creare occasioni pericolose. Tanto possesso pe poco altro per gli uomini di Torrente che nel match di ritorno ...

Tutto pronto per Rimini-Catania , gara di andata della semifinale di Coppa Italia Serie C 2023 / 2024 , in programma alle 20:30 di oggi, mercoledì 24 ... ()

RIMINI. Questa sera alle ore 20:30 in campo allo stadio “Romeo Neri” la Coppa Italia Serie C 2023/24, il Rimini sfida il Catania per l’andata delle Semifinali della competizione. Emiliani vittoriosi ...Allo stadio “Neri” protagoniste Rimini e Catania, gara valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C. Ritorno il 28 febbraio a campi invertiti. Di seguito il risultato e il tabellino.In Italia abbiamo assistito spesso a scene del genere, che con lo sport e con i tifosi nulla hanno a che fare, ma non sempre sono arrivate le dovute sanzioni. Lazio-Roma Coppa Italia (Ansafoto) – ...