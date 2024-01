Coppa Italia Promozione Il Belvedere in trasferta sfida il Centro Storico Lebowski

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)a Firenze per ilGrosseto che punta al passaggio del turno didi. La truppa di mister Nicola Giallini oggi alle 14.30 è impegnata sul campo delper i quarti di finale della competizione. I grossetani, reduci da un deludente pareggio domenica contro l’Armando Picchi vogliono togliersi soddisfazioni almeno in. Chi vince passa in semifinale. Appuntamento sul terreno di gioco in località Isolotto, con i fiorentini reduci da una bella vittoria casalinga domenica contro il Castiglioncello. A Ciolli e soci servirà una prova importante per passare il turno, uscendo dal terreno di gioco con un risultato positivo. Andare avanti ininfatti potrebbe ...

I Mastini Varese delusi dalla sconfitta in Coppa Italia di hockey su ghiaccio. Caldaro vince 4-2 in semifinale, mentre Pergine si aggiudica il trofeo. Varese ora punta al titolo in IhL. Chiavenna e De ...IL REGOLAMENTO - Il primo turno, così come il secondo, si disputa in gara unica sul campo della società con il miglior piazzamento al termine del girone di andata della Serie A New Energy. In caso di ...Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra romagnoli e siciliani, valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia di Serie C, che si disputerà questa sera ...