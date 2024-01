Coppa d'Africa | un'edizione anche nel 2025 | date | info e dove si giocherà

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lad'2024 è in corso di svolgimento in Costa d'Avorio e sta attirando le attenzioni degli appassionati di calcio...

Nuovo scandalo in Coppa d’Africa . Le forze dell’ordine ivoriane sono finite nel mirino dei media e dei social per delle perquisizioni decisamente ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Zambia-Marocco , match valevole per l’ultimo turno della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024 . Marocco che è primo in ... (sportface)

Victor Osimhen protagonista assoluto. L’attaccante azzurro torna a parlare ai microfoni del Guardian dal ritiro nigeriano in Costa d'Avorio durante la Coppa d’Africa. «Voglio vincere qualcosa con ...La diretta di Tanzania Congo sarà disponibile per tutti in chiaro al canale 60 del digitale terrestre, visto che l’emittente Sportitalia detiene i diritti per tutta la Coppa D’Africa. In alternativa ...i primi a partire sono stati Evan Ndicka ed Houssem Aouar, rispettivamente per giocare con la Costa D’Avorio e l’Algeria la Coppa d’Africa. Successivamente ha salutato anche Sardar Azmoun, che ha ...