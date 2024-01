Coppa d'Africa | Algeria sconfitta dalla Mauritania | a casa Aouar e Bennacer

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Camerun batte 3-2 in rimonta il Gambia e si qualifica agli ottavi di finale ind'come secondo in classifica nel girone C....

Ma come, state per giocare una delle gare di Coppa d’Africa più delicate della vostra storia recente e lei è così tranquillo "Certo" ha risposto lui, "la pressione è tutta dalla loro parte. Sarà una ...Ismael Bennacer ancora out in Coppa d'Africa. Il centrocampista del Milan, che aveva già saltato la gara contro il Burkina Faso per un problema ai flessori rimediato durante una sessione di ...Ancora una delusione per André Onana che dopo quanto accaduto durante il Mondiale del Qatar e dopo l'iniziale indecisione se accettare o meno la convocazione per la Coppa d'Africa attualmente in corso ...