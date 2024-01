Coppa d’Africa 2024 | la Mauritania sorprende l’Algeria e la elimina | Angola batte Burkina Faso ed è prima

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Continua a regalare sorprese la. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi il verdetto del gruppo D ha infatti dell’incredibile, con, campione continentale nel 2019, che trova la secondazione di fila ai gironi dopo quella del 2022. Sarebbe bastato un pareggio alle Volpi del deserto per qualificarsi come ripescata tra le migliori terze, ma contro laè arrivata un’inattesa debacle. Mohamed Dellahi Yali al minuto 37? firma il gol vittoria che regala così l’impresa alla sua nazionale. Per lavolta nella sua storia laavanza alla fase adzione diretta, dove affronterà Capo Verde. Nell’altra gara l’il ...