Coppa Africa | oggi in tv | la Tunisia si gioca tutto | la Namibia vuole sognare

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano, 24 gennaio 2024 – Bisogna tirare le somme anche negli ultimi due gironi, il gruppo E e l'F. Nella giornata di, mercoledì 24 gennaio, termineranno ufficialmente i gironi dellad'2024 con quattro partite che si preannunciano entusiasmanti. Ancorada definire in entrambi i raggruppamenti: nell'E laquarta se la vedrà contro il Sudsecondo ma solo a +2, mentre il Mali giocherà contro la Nambia; in serata, nell'altro gruppo, il Maroccoblindare il primo posto, ma in caso di vittoria lo Zambia si qualificherebbe immediatamente agli ottavi, occhi puntati anche su Congo-Tanzania. Analizziamo i quattro match, le probabili formazioni e dove vedere le partite in tv.-Sud: chi ...