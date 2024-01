Controlli alla Stazione delle Autolinee | 73 persone identificate e 4 segnalate per possesso di droga

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bergamo. Servizi di controllo straordinari presso ladi Bergamo. Nelle scorse giornate, quelle del 22, 23 e 24 gennaio, nell’ambito di una strategia condivisa anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Bergamo ha attuato servizi straordinari di controllo presso ladi Bergamo, dove era stata segnalata la presenza di extracomunitari e senza fissa dimora, dediti al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcool. Nel corso del controllo sono state73, 7 sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per violazioni inerenti lo spaccio di sostanze ...