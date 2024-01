Contratto scuola 2024 | dai permessi alla mobilità fino agli Ata | le info utili articolo per articolo QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Mercoledì 24 gennaio alle 14 | 30

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Cosa cambia con il2019-21 firmato in via definitiva dai sindacati lo scorso 18? Per analizzare tutte le novità e per risponderevostre domande, la redazione di Orizzonteorganizza una puntata speciale di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social. L'