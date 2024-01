Confitarma presenta il nuovo Consiglio Direttivo | per affrontare le sfide che attendono l’economia del mare in Italia

Sentenza di Mario Zanetti, neo-presidente di Confitarma, gli armatori confindustriali, che ieri hanno presentato ufficialmente la squadra per i prossimi quattro anni. «Si possono ridisegnare le rotte ...Nella sede di Palazzo Colonna, Confitarma, la Confederazione Italiana degli Armatori ha organizzato un Media Day per presentare la nuova squadra del Consiglio Direttivo. Un incontro per instaurare un ...(Adnkronos) - Via libera del Senato all'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Approvato oggi, 23 gennaio, in prima lettura con 110 sì, 64 no e 3 astenuti, il ddl Calderoli. Soddi ...