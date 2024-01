Confermate le previsioni di temperature molto più alte della media stagionale dai prossimi giorni | con picchi di caldo fino a 18°

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Altro chemerla, da domani in Italia torna ile ci resterà almeno per dieci. Dopo qualche settimana diinata, la notizia potrebbe dare sollievo ai freddolosi. Purtroppo il fatto che l’anticiclone africano ritorni il primo mese dell’anno non è affatto una buona notizia per il clima del 2024, dopo un un 2023 cha ha battuto il record didi tutti i 174 anni precendenti, cioà da quando sono cominciate le misurazioni. ...

che ingloberà peraltro anche mezza Europa ” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu che spiega – “sull’Italia il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato, fatta ...Puma rispetta le previsioni del 2023. Il gruppo sportswear ha registrato vendite per 8,6 miliardi di euro (+6,6%), con un ebit di circa 622 milioni di euro, in linea con le precedenti aspettative ...Giovedì 25 gennaio è in programma la prima riunione del 2024 della Banca centrale europea (Bce). Un appuntameno seguito da vicino come sempre dai mercati ma anche da chi ha acceso un mutuo o vorrebbe ...