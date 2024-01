Comunardo Niccolai | «Gigi Riva e la sua scelta da nobile ribelle»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), ex difensore del Cagliari e il suo ricordo di: «Gli anni con lui al militare i più belli della mia vita»è stato uno dei grandi artefici del Cagliari dello scudetto. Difensore, al Corriere della Sera ha raccontato il suo– «Il babbo aveva idee di sinistra egli piaceva anche perché era un nome vietato durante il fascismo, un nome da, sicché…». BRERA SCRISSE: «CON LO SCUDETTO LA SARDEGNA ENTRA IN ITALIA» – «La Sardegna è sempre stata Italia. Con quello scudetto l’abbiamo ricordato tutti. Eravamo una squadra di amici. Io ero la diga in difesa. E là davanti c’era il più grande»....

Ho giocato qualche partitella insieme a lui e all’allora stopper del Cagliari, Comunardo Niccolai, facevamo gli allenamenti con il gruppo sportivo". Ma quel magico sabato 12 settembre in campo c’era ...Per chi è nato prima degli anni Sessanta, basta il nome: Comunardo. Per tutti gli altri, il cognome è Niccolai. Al Cagliari dal ’64 al ’76, era l’implacabile stopper di quella squadra meravigliosa che ...Ci arrivò per caso e con l'idea di lasciarla subito, ma finì per giocare per tutta la carriera col Cagliari e diventò un simbolo dell'isola, rifiutando ogni trasferimento nelle grandi squadre del nord ...