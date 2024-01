Commissioni mai convocate e viabilità | bordate dalla minoranza

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Il punto chiave della campagna elettorale dell’attuale amministrazione comunale di Turano era “i cittadini al centro“ ma dellepreannunciate non se ne vede nemmeno l’ombra". Così l’opposizione degli esponenti di “Uniti per Turano e Melegnanello“ punzecchia la maggioranza guidatasindaca Susanna Casali. Il capogruppo diEmiliano Lottaroli ha spedito, a tal proposito, una missiva per chiedere conto della costituzione e dell’insediamento degli organismi consultivi. "Inoltre, l’assemblea pubblica per decidere sulladel paese – ha rincarato la dose la consigliera comunale Chiara Uggeri – non è mai stata convocata dopo averla promessa in barba ai soldi pubblici spesi per i progetti delle rotonde che avrebbero messo in sicurezza il tratto urbano e ridisegnato il paese. È arrivato il ...