Commissione Ue vara 5 misure per rafforzare sicurezza economica

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bruxelles, 24 gen. (askanews) – Laeuropa ha adottato oggi a Bruxelles un pacchetto di cinque iniziative perladell’Ue, nel contesto delle attuali tensioni geopolitiche e dei profondi cambiamenti tecnologici in corso. Le prime tre iniziative riguardano il mercato (investimenti ed esportazioni) e mirano a: 1)ulteriormente, mediante un nuovo regolamento, la tutela della, con un migliore controllo (“screening”) degli investimenti esteri diretti nell’Ue; 2) lanciare, tramite un “Libro bianco”, consultazioni e iniziative per un maggiore coordinamento europeo nel settore dei controlli sulle esportazioni, nel pieno rispetto dei regimi multilaterali esistenti e delle prerogative degli Stati membri; 3) consultare, con un ...

La seconda commissione del Consiglio regionale ha approvato la proposta che avvia la concertazione per l’accordo con la Presidenza del Consiglio ...Bruxelles , 24 gen 13:07 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea ha varato un pacchetto di misure per sostenere le startup e le piccole e medie imprese (Pmi) nello sviluppo di un'intelligenza ...Approvato anche l'avvio della "concertazione per la sottoscrizione dell'Accordo per la Coesione della Regione Calabria” ...