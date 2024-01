Commissione d' inchiesta Covid | approvato mandato al relatore dopo che il cdx era andato sotto Bignami | Al via entro febbraio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lad'sulcomincia a vedere la luce. LaAffari sociali della Camera hailal(Alice Buonguerrieri)il caos scoppiato in aula una settimana fa. Ma cosa era successo? Durante il voto per ilal, che deve svolgere ta

Risultato a Sorpresa in commissione Affari sociali della Camera : il voto sul mandato al relatore per l’istituzione della commissione d’inchiesta sul ... (ilfattoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2024 "Non temiamo nessuna commissione d'inchiesta sul Covid. Quando uno agisce in maniera trasparente e ... (iltempo)

Stazione presidiata, posti di blocco nelle principali arterie e pattuglie miste in giro a piedi per il centro murattiano. Giro di vite sulla sicurezza a Bari il giorno dopo l’arrivo ...In una sessione serale, la commissione Affari sociali della Camera ha approvato il mandato al relatore per la commissione d’inchiesta sul Covid ...In quel momento, infatti, venne istituita una commissione di inchiesta per comprendere meglio il trattamento della disforia di genere, grazie anche al contribuito di 30 diverse società scientifiche.