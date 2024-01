Come regolare la sensibilità dello schermo dello smartphone

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Anche sui telefoni di nuova generazione possiamo imbatterci in un problema dial tocco delle nostre dita: nella maggior parte dei casi è un problema di feedback tattile percettibile con un ritardo nel tocco o nella pressione prolungata di un'icona o di un'app. A volte il problema è diametralmente opposto: loè così sensibile che ogni sfioramento diventa un tocco lungo, peggiorando l'usabilità del telefono. La, sia su Android che su iPhone, può essere regolata e personalizzata, aumentandola o diminuendola in base alle nostre necessità. LEGGI ANCHE -> Touch su Android non funziona:risolvere 1) Modificare ritardo tocco e pressione Su Android ...