Come Play2000 rafforzerà il concetto di titolarità del contenuto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Uno degli obiettivi di Mosai.co è sicuramente quello di favorire, in ogni sua forma, l’innovazione collegata all’educazione digitale. Per questo è stato importante per l’azienda partecipare attivamente alla progettazione, alla definizione e alla diffusione di: la creazione dell’OTT di Tv2000 offrirà la possibilità di trasmettere messaggi positivi e affidabili e di ampliare una community sana, ricca di valori. È di questi progetti che, oggi più che mai, l’ecosistema mediatico digitale ha bisogno. LEGGI ANCHE > Anche nel 2024 della Chiesa, al centro di tutto ci sarà l’intelligenza artificiale, la novità e ladelIl ruolo svolto dal punto di vista tecnico – con la progettazione dell’app, di un sito web, di un ambiente per smart tv – ci permette anche una riflessione da un punto ...

Una piattaforma OTT per l’emittente dei Vescovi italiani da oggi disponibile in tutti gli App store. Tutte le news e i programmi di Tv2000 e i podcast di radio inBlu2000. «In ogni luogo» il claim ...Tv2000 lancia l’App Play2000, una piattaforma Over The Top (OTT) pensata per essere semplice, intuitiva e gratuita, a portata di smartphone, tablet, smart tv e Pc. Da oggi 24 gennaio, festa di San Fra ...Ma come funziona quella che è a tutti gli effetti una piattaforma OTT LEGGI ANCHE > Play2000, in ogni luogo: negli store arriva l’app di Tv2000 Innanzitutto, occorre una piccola introduzione tecnica.