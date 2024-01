Come l’accoglienza al ristorante può fare davvero la differenza

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Partendo dal significato etimologico della parola, accogliere deriva dal latino colligere. Ovvero accogliere presso di sé / ricevere con dimostrazione di affetto / accettare, approvare, acconsentire.era facile dedurre per uso comune, questo verbo non solo indica un’accettazione, una disposizione positiva della nostra persona, del nostro animo o della nostra mente verso terzi, ma indica anche quella sorta di rituale, con il quale un ospite viene salutato e quindi accolto in spazi non suoi. Cosìsiamo soliti aprire la porta di casa e salutare gli amici che abbiamo invitato a cena, con sfumature diverse ma con lo stesso principio, dovrebbero essere accolti i clienti all’interno di un bar o di un. Non stiamo parlando di un buongiorno o buonasera lanciato al vento e pronunciato in loop. Si intende piuttosto la ricerca ...