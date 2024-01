Come i mezzi d’informazione israeliani raccontano la guerra a Gaza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Gliricevono informazioni principalmente dal portavoce dell’esercito. Solo pochi giornalisti mettono in dubbio le sue dichiarazioni, che non parlano quasi mai delle sofferenze dei civili nella Striscia. Il video. Leggi

Pubblicato il 25 Novembre, 2023 In un contesto aziendale, la gestione della flotta di automezzi , che sia fatta in maniera accurata ed efficiente, ... (dayitalianews)

Arrivano ottime notizie per gli over 70 a Roma . Anche quest’anno è possibile richiedere la card over 70 che consente di viaggiare gratuitamente su ... (ilcorrieredellacitta)

La Supercoppa ha certificato i sospetti dei primi mesi, dallo scudetto a oggi non esiste più la squadra che aveva incantato l'Italia I tifosi del Napoli ...Utilizzato un linguaggio criptico, come una birra, mezza birra o una lampadina da 40 Watt, per indicare le quantità di cocaina. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta ...La situazione è ormai cronica e mi rendo conto che non possa essere risolta in breve tempo”. Lo sciopero interessa, come detto, anche i mezzi pubblici a Milano. La linea 2 della metropolitana limita ...