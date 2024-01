Come collegare TV Philips a Internet

Leggi su wikitech

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Hai una tvma non hai dimistichezza con le impostazioni, e non conosci ? Tranquillo, in questo articolo andiamo a descrivere i vari passaggi utili per poteril tuo televisorea una connessionewireless.Smart TVSe hai acquistato uno Smart TV targatoe non saieffettuare il collegamento a, allora questa è la sezione del tutorial che fa per te: di seguito, infatti, ti illustreròagire sia utilizzando il sistema operativo Android TV, caratteristico degli apparati di fascia alta più recenti, sia ...