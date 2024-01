Come cambia il tabellone degli Australian Open con l’eliminazione di Alcaraz | presenti 3 dei primi 4 del mondo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sfuma proprio in extremis la possibilità di vedere tutti iquattro giocatori al(e di conseguenza i4 del seeding) impegnati nelle semifinali2024. Carlossi è fatto sorprendere infatti nell’ultimo match dei quarti da Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 6-3 6-7 6-4 in poco più di tre ore di gioco. Un colpo di scena abbastanza inatteso, chegli equilibri della parte bassa delrendendo forse ancor più importante e decisiva la sfida tra Novak Djokovic e Jannik Sinner. Il numero 1 del ranking mondiale se la vedrà infatti venerdì con il numero 1 d’Italia, mentre l’altra semifinale sarà tra il tedesco Zverev (testa di serie n.6) ed il russo Daniil Medvedev (numero 3). Con ...

Come anticipato in occasione dell’anteprima al CES di inizio ... A disposizione della clientela, infatti, ci saranno i seguenti motori benzina: 1.5 TSI da 115 CV oppure 150 CV; il cambio è il manuale ...Come sappiamo Avengers 5 ha cambiato titolo e sceneggiatore, con Michael Waldron chiamato a scrivere sia il quinto che il sesto capitolo della saga crossover dei Marvel Studios, ma in queste ore sono ...Enrico a 37 anni cambia vita, o meglio: cambia casa. L’uomo sceglie di dormire in camper e raccontarlo su Instagram. La sua storia. Enrico, una vita come tante, ma su quattro ruote. Lui è un uomo ...