Come cambia il Monza con Popovic

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Uno degli intrighi di mercato in questa sessione di gennaio è stato quello legato al futuro di Matija. Il serbo classe 2006 si...

L'ultimo acquisto della Juve ntus è Tiago Djalo . Classe 2000, è arrivato a titolo definitivo dal Lille per 3,6 milioni di euro... (calciomercato)

I critici la chiamano la secessione dei ricchi, la Lega la considera il compimento di trent’anni di battaglie. oggi (in diretta tv sui canali Rai a ... (open.online)

E’ un Tommaso Foglia senza filtri quello incontrato al Sigep 2024 Rimini . Il gigante di Cake Star Pasticcerie in Sfida, noto programma di Real Time ... (danielebartocciblog)

La doppietta in semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina è stato l’ultimo saluto di Alessio Zerbin al Napoli. L’attaccante... (calciomercato)

Esponenti di Hamas si sarebbero detti disponibili con i mediatori internazionali a discutere di un accordo sul rilascio di alcuni degli ostaggi israeliani - civili, donne e bambini - in cambio di una ...Cosa ci riserveranno gli ultimi giorni di mercato lo scopriremo vivendo anche se, va detto, un po’ di curiosità c’è per vedere come Capozucca e la Ternana riusciranno a venire fuori da una situazione ...Nell’ambito della mostra antologica Sguardo privato dedicata alle opere prime del pittore torinese Fabio Bellitti, organizzata da InPoetica presso lo spazio espositivo Ultraspazio Club all’interno del ...