Colle | educazione equa è sfida urgente

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 10.30 "Centinaia di milioni di bambini e adolescenti ancora non hanno l'opportunità di iniziare o completare un percorso scolastico.Povertà,guerre,divari sociali e diritti negati sono fattori che ostacolano l'accesso all'istruzione".Così il presidente Mattarella nella Giornata Mondiale dell'il cui tema è "imparare per una pace duratura" L'istruzione è chiave per garantire libertà e pace,dice,sottolineando la""per la Comunità mondiale di realizzare entro il 2030 "un'di qualità,e inclusiva per tutti".

L'omicidio di Giulia Cecchettin ha scatenato un'ondata di riflessioni, portando in primo piano la questione dell'educazione dei giovani. In questo ... (orizzontescuola)

Necessaria laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione (l-19) o titolo equipollente, patente B, auto. Collaborazione continuativa con p. iva. Cv a [email protected] 1 INSTALLATORE – ...Approvato questa mattina dalla Giunta il Piano generale di utilizzo relativo all'area del Colle del Pionta, uno step importante che consente di proseguire l'ela ...per le interrogazioni non trattate nella seduta dello scorso 16 gennaio e per discutere l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia per interventi di riqualificazione del ...