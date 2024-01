Colapesce Dimartino | le date del tour Lux Eterna Beach Estate 2024

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)tornano live con ilLux, lee i biglietti Dopo l’uscita dell’atteso album acclamato dalla critica Lux(Numero Uno/Sony Music) e dopo uninvernale che ha fatto registrare numerosi sold out,tornano con Lux, una nuova serie di appuntamenti live prodotti e organizzati da Vivo Concerti. I biglietti per ledi Milano, Roma e Castelbuono (PA) sono già in vendita, i biglietti per le nuovesaranno disponibili online su vivoconcerti.com da mercoledì 24 ...