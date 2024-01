Cody Rhodes | “Non penso che The Rock si intrometti nella mia storia”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sabato con la Royal Rumble entreremo nel vivo della Road to Wrestlemania e si inizieranno a capire tante cose su quella che sarà la probabile card dello show di Philadelphia.è concentratissimo nel portare a termine la suaanche se ci potrebbero essere degli ostacoli “down the road”. Uno su tutti, Theha detto chiaramente cosa pensa in merito. Le sue parole “Sono un grande fan di The, lo stimo tantissimo, eche non si intrometterà in unache dura da ben due anni. Poi si sa, in WWE tutto puo’ succedere, ed io saro’ li a guardare come un fan proprio quando non combatto.”