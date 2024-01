Clamoroso | Milinkovic Savic torna in Italia | la destinazione lascia senza parole

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)in, il centrocampista pronto a rientrare dopo una sola stagione in Arabia. la. In Serie A potrebbere il sergente, l’ex leader della Lazio di Inzaghi e Sarri, capace di regalare momenti di puro godimento alla tifoseria bianconceleste: il top del top degli ultimi anni del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ancora vittime sulle strade della Capitale. Come riportato da Sky Tg24 nella serata di ieri intorno alle 21.00 un uomo ha perso la vita dopo uno scontro frontale tra una bici e una moto... QUI PER ...ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI - Il libero della Roma Volley ci racconta la sua passione per la Lazio e le gioie del suo ...Sandro Sabatini ha commentato il servizio de “Le Iene” sulle anomalie del sistema arbitrale. Le sue parole Il campionato 2023/2024 sta regalando un grande duello scudetto tra la Juve e l’Inter, ma le ...