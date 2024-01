Clamorosa svolta nel caso di Alessia Pifferi | “manipolata” dalle psicologhe del carcere

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024neldi, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi e che ha inviato messaggi deliranti ad un’amica poco prima di abbandonare la piccola. Secondo quanto emerso la donna, indagata per omicidio pluriaggravato per la morte della figlia Diana, sarebbe stataduedeldi San Vittore che l’avevano in cura. Si sospetta che leabbiano fornito alla“una tesi alternativa difensiva”, cioè un possibile vizio di mente. Indagate lee l’avvocata dellaIndagata insieme a loro per falso ideologico anche ...