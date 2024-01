Civitanova come Roma per le buche “Strade indecenti | rischi elevati”

Leggi su ilrestodelcarlino

24 gennaio 2024 – Asfalti brughiera, disastrati in centro e in periferia, ail problema riguarda tutti i quartieri e tante, sia pubbliche che private ma aperte al transito, e fioccano le proteste dei cittadini. Due delle vie principali di accesso e di uscita dalla città, viale Vittorio Veneto e corso Garibaldi, sono da tanto tempo ridotte in condizioni inaccettabili per lo standard medio di sicurezza. Il tratto di corso Garibaldi che va dall'incrocio di via Mazzini fino a via Aldo Moro è una sorta di Tagadà, la giostra con effetto sballottamento. Non è messo meglio viale Vittorio Veneto dallo stadio alla piazza. Criticità anche in viale Matteotti, per non parlare delle condizioni in cui si presenta via D'Annunzio tra la rotatoria del Trialone e l'incrocio di Costamartina, oppure via Montale a San Marone.