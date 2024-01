Cisterna-Piacenza oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Superlega 2023 2024 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tutto pronto per-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la quinta giornata di ritorno delladimaschile. La formazione di Guillermo Falasca, dopo la bella vittoria interna contro Padova, torna sul campo di casa per provare a conquistare altri punti importanti. Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà i biancorossi di Andrea Anastasi, che vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro la capolista Trento. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 24 gennaio al Palasport didi Latina. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...