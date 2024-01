Cina | utili di SOE centrali raggiungono 2 600 mld yuan nel 2023

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pechino, 24 gen – (Xinhua) – Glidelle imprese statali (SOE) cinesi ad amministrazione centrale hanno registrato una crescita stabile nel, ha dichiarato oggi il massimo organo di regolamentazione degli asset statali del Paese. Glitotali delle SOEcinesi hanno raggiunto i 2.600 miliardi di(circa 365,9 miliardi di dollari) lo scorso anno, secondo la Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali (SASAC) del Consiglio di Stato. I ricavi operativi delle SOEhanno raggiunto i 39.800 miliardi di, secondo i dati della SASAC. Durante il periodo, gli investimenti in immobilizzazioni delle SOE, compresi gli immobili, sono aumentati dell’11,4% su base annua, raggiungendo i ...

