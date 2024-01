Cina | Jiangxi | fabbricazione di ombrelli di carta Jialu 3

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Wuyuan, 24 gen – (Xinhua) – Un uomo lega delle fasce di sostegno a un telaio di bambu’ mentre fabbrica un ombrello dia Wuyuan, nella provincia orientale cinese del, l’11 gennaio 2024. L’ombrello prende il nome dal villaggio in cui e’ nato piu’ di 800 anni fa, Wuyuan. Con una struttura in bambu’ e un rivestimento in, il procedimento per fabbricare questo oggetto prevede oltre 70 passaggi. Glidisono stati esposti all’Expo di Milano nel 2015 e due anni dopo hanno trovato la strada per una sfilata internazionale. Nel 2021, l’artigianato per fabbricare questie’ stato inserito come patrimonio culturale immateriale nazionale. Questi oggetti sono ora venduti in oltre 28 Paesi ...