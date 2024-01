Cina | annuncia taglio di coefficiente di riserva obbligatoria

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pechino, 24 gen – (Xinhua) – La banca centrale cinese ridurra’ ildiper le istituzioni finanziarie di 0,5 punti percentuali a partire dal 5 febbraio, ha dichiarato oggi Pan Gongsheng, governatore della Banca popolare cinese. La mossa dovrebbe fornire al mercato una liquidita’ a lungo termine di circa 1.000 miliardi di yuan (140,85 miliardi di dollari), ha dichiarato Pan. Domani la banca centrale ridurra’ di 0,25 punti percentuali i tassi di interesse di ri-prestito e di ri-sconto per il settore rurale e le piccole imprese, nell’ambito degli sforzi per promuovere una moderata riduzione dei costi di finanziamento complessivi, ha aggiunto il governatore. (Xin) Agenzia Xinhua

