Cina | Anhui | China Speech Valley attira molte imprese 1

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Hefei, 24 gen – (Xinhua) – Un membro del personale presenta l’iFLYTEK Smart VoiceBook presso la iFLYTEK Co., Ltd. a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’, il 19 gennaio 2024. Situata nella periferia occidentale di Hefei, lae’ la prima base industriale cinese di livello nazionale incentrata sulla voce e sull’intelligenza artificiale. Fondata nel 2013, questa base ospita oggi oltre 2.200. iFLYTEK Co., Ltd. e’ la prima impresa a essersi stabilita qui. In qualita’ di impresa leader nel settore della voce intelligente in, l’azienda ha spinto un numero sempre maggiore dia monte e a valle a stabilirsi a Hefei. Per anni, dalla sintesi e dal riconoscimento vocale iniziali fino all’interazione ...