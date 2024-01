Ciclismo | premio alla carriera per il giudice fiorentino Giovanni Nencetti

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 - La stagione 2024 sarà l’ultima in qualità didi gara effettivo nelper ildi San Francesco di Pelago,, in quanto raggiungerà l’età massima prevista per ricoprire tale ruolo, che è quella dei 70 anni. Una lunga e brillantequella di, iniziata come didi arrivo e quindi da molti anni a questa parte in quella di presidente del collegio di giuria. Unregionale che ha svolto servizi non solo nelle gare su strada, ma anche di sovente nel ciclocross e molte volte in occasioni delle riunioni su pista dimostrando la sua capacità professionale e la conoscenza del regolamento. Domenica nel Pistoiese si è svolto l’annuale convegno ...