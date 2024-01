Ciclabile di Montalbano | via libera | Infrastruttura utile alla frazione

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) FERRARA ViaGiunta al progetto definitivo per la realizzazione della pista sulla Strada Statale di, da via Lamponestrada di accesso al campo sportivo. Dopo la Giunta, l’atto approderà dunque in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. L’intervento si svilupperà in gran parte in fregio della strada statale 64 senza modificare, però, il sedime della stessa, in quanto le opere in progetto si configurano oltre la barriera di sicurezza di protezione posta ai margini della carreggiata. L’opera consisterà nella realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale per una lunghezza complessiva di 65 metri, che collegherà le vie Lampone e Bologna. Il primo tratto di pista – circa 35 metri sul lato via Lampone – sarà posto in adiacenza dell’area di proprietà della Parrocchia di Sant’Antonio ...